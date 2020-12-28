شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية شبرا الخيمة: تعليق القداسات للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها برئاسة الأنبا مرقس تعليق خدمة القداسات بسبب فيروس كورونا.

وقالت المطرانية، في بيان، الأحد: «إن هذا القرار صدر بناء على قرار استطلاع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، واستطلاع رأى مجمع الآباء والكهنة بالإيبارشية في إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا وتجنبا للتجمعات وحماية أبناء الكنيسة والمجتمع وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء فقد تقرر إتخاذ مجموعة من الإجراءات اعتبارا من الإثنين 28 ديسمبر».

وأوضحت مطرانية شبرا الخيمة أن «التوصيات التي خرجت بها لجنة إدارة الأزمات بالمطرانية هي تعليق خدمة القداسات تماما ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد يوم الأحد من كل أسبوع بدون حضور للشعب أو الشمامسة كما أوصت بتعليق سهرات كيهك والإكتفاء بمتابعتها من خلال القنوات الفضائية المسيحية».

وأوصت لجنة إدارة الأزمات أيضا بتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكيد على ما صدر من تعليمات سابقة.