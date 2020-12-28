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10 مهام من وزير الرى لقيادات الوزارة.. أبرزها توفير الخدمات للمنتفعين بعدالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة بـ 10مهام يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة للحفاظ على المنظومة المائية والوفاء بخدمة المزارعين .

 

وفى التقرير التالى نرصد المهام التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

 

1- وضع رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 2- توفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية .

 

3- متابعة إدارة فترة أقل الاحتياجات المقبلة .

 

 4- وضع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل. 

 

5- متابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول .

 

 6-التأكد من جاهزية منشات الحماية من السيول لإستقبال الأمطار .

 

7- التأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.

 

8- التصدى للتعديات على النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

 

9-انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم ايراد نهر النيل لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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