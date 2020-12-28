شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مهام من وزير الرى لقيادات الوزارة.. أبرزها توفير الخدمات للمنتفعين بعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة بـ 10مهام يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة للحفاظ على المنظومة المائية والوفاء بخدمة المزارعين .

وفى التقرير التالى نرصد المهام التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

1- وضع رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2- توفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية .

3- متابعة إدارة فترة أقل الاحتياجات المقبلة .

4- وضع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

5- متابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول .

6-التأكد من جاهزية منشات الحماية من السيول لإستقبال الأمطار .

7- التأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.

8- التصدى للتعديات على النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

9-انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم ايراد نهر النيل لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.