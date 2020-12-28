شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط أداء امتحانات الميدتيرم بـ"حقوق حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، الضوابط العامة التى يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 ، أبرزها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وحددت الكلية شروطًا وضوابطًا أبرزها دخول الطلاب من المدخل الأمامى لمبنى الامتحانات والخروج من المخرج الخلفي ، وإجابة الطالب فى نفس ورقة الاسئلة وعدم استخدام اوراق إضافية، كما شددت على ضرورة التزام الطلاب بالحضور مبكرا بما يسمح بالدخول قبل موعد بداء الامتحان ولن يتم السماح الدخول بعد الموعد المحدد .

وأشارت الكلية إلى ضرورة معرفة الطلاب بأرقام الجلوس واللجان من خلال موقع جامعة حلوان على شبكة الانترنت فبل يوم الامتحان، والتزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وإلا لن يسمح لهم بدخول الامتحان ، فيما يعفى من أداء امتحان الميد ترم كلا من، الطلاب المحملين بمواد تخلف من السنوات الأدنى وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج .

وقد نبهت الكلية على ضرورة تنفيذ الضوابط المعلنه حتى لا يتم حرمان اى من الطلاب من دخول الامتحان لمخافته اى من الضوابط المعلنة ، حيث تبدأ امتحانات الميد ترم الفصل الدراسي الاول العام الجامعي 2020/2021 اليوم السبت وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري فى مبنى الامتحانات داخل مقر جامعة حلوان.