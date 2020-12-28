شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات عديدة.. تقرير يكشف خسائر الدول الحاضنة لجماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدول الحاضنة لجماعة الإخوان، خسائر عديدة طوال السنوات الماضية، التى ظلت طوال الفترة الماضية منذ نشأتها تدعى أن لديها مشروعا إصلاحيا، لكن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو خلصت البلاد من هذه الجماعة الإرهابية، ورفضتهم بشكل كبير، وفشلت الجماعة فشلا ذريعا لم تشهده من قبل.

وكشف تقرير، أن هروب بقية عناصر الجماعة الإرهابية إلى تركيا، وهو ما أثار الكثير من الأوضاع والاضطرابات، بسبب استمرار تلك الجماعة فى الإرهاب، والتحريض المستمر ضد الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

وأوضح التقرير أن الدول التى احتضنت تلك الجماعة الإرهابية شهدت خسائر سياسية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لاحتضانها هذه الجماعة الإرهابى وتوفير الكثير من الدعم لهم ولكل الجماعات المتطرفة.