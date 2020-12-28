شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع منظومة العمل بقطاع النظافة في القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة العمل بقطاع النظافة بالقرى، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبوكيله، محمد جميل.

وتابعت منظومة النظافة بقرى دسوق والتاكد من استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية بمحلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وقالت «ماضي» لـ«المصري اليوم»، أنه تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات ومسح وتهميد الشوارع بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع استكمال الصيانه لاعمدة الانارة العامه ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار ها بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.