شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم: رفع أكثر من 30 طن قمامة ومخلفات من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال التجميل بجميع مناطق المدينة المختلفة وتشمل منطقة الفنار أ وب والامل ا وب، والميادين العامة والطرق الرئيسية والفرعية ومدخل المدينة بالطريق الدولى الساحلى. وأشاد رئيس المدينة بالجهود المبذولة بقسم النظافة والتجميل بالمدينة حيث يتم استكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين ونظافة ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة وازالة الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية وكذا ازالة المتولد اليومى من القمامة وقص وتهذيب الاشجار والنخيل. وتم دفع سيارة لرفع وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة المختلفة، وقال عبدالقوي لـ«المصري اليوم» إنه تم رفع أكثر من ٣٠ طن من القمامة والمخلفات حتي تظهر المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى مع إستمرار أعمال النظافة بالفترة المسائية لرفع كفاءة الشوارع والميادين. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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