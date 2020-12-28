شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 آلاف شيشة داخل المقاهى خلال أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة الرامية لمكافحة كورونا وحماية صحة المواطنين، من خلال استهداف المقاهى المخالفة ـ على مدار أسبوع ـ حيث نجحت في ضبط 733 قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بالمقاهى بمضبوطات بلغت 4064 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن اللجنة القانونية تدرس آلية تحصيل الغرامة الفورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الغرامة الفورية ستكون أقل من 4 آلاف جنيه، معلقا: "الأثر الفوري للغرامة حتى وإن انخفضت سيكون كبيرا".

وتابع سعد فى تصريحات له:"معظم الحالات بسيطة تستجيب للعلاج المنزلي، لكن هناك حالات متوسطة وحرجة، وهو ما أسفر عن وصول نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي إلى 42%"، معلقا: "إذا استمر الوضع بهذا الشكل سنواجه وضعا صعبا، الجزء الأكبر يقع على المواطن، وإذا التزم سيساعدنا على مواجهة السيناريو الأسود".