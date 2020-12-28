شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: النشاط الرياضى مستمر ولن تعقد آى جمعية عمومية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن النشاط الرياضى مستمر وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المستشار نادر سعد في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "النشاط الرياضى مستمر بالإجراءات الاحترازية المشددة خاصة أننا داخلين على بطولة مونديال اليد الذى سيقام في مصر بإجراءات لم تشهدها أي بطولة من قبل".

وأضاف المستشار نادر سعد: "سيكون هناك عزل كامل للمنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد، ولن يسمح بدخول حتى الصحفيين للفنادق المقيم بها المنتخبات وإجراء أى حوارات أو تغطيات".

وأوضح المستشار نادر سعد: كل ما تردد عن وجود استثناءات لإقامة الجمعية العمومية باتحاد الكرة غير صحيح ولن تقعد أى جمعية عمومية وفقا لقرار رئيس الوزراء بحظر لأى تجمعات خلال الشهور الـ6 المقبلة".