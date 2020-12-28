شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء الأحد سواحل جنوب تشيلي، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق اضطر الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، لدفع غرامة قدرها 3500 دولار؛ وذلك لتواصله مع الآخرين دون استخدام كمامة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن صورة رئيس تشيلي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها بدون ارتداء الكمامة الطبية إلى جانب شخص آخر؛ حيث كان يتنزه على الشاطئ واقترب منه شخص غريب وطلب منه التقاط صورة للذكرى، وخلال التصوير لم يكن أي من المشاركين يرتدي كمامة واقية.