شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: نعمل على سد فجوات تمويلية مطلوبة لمشروعات حيوية ومهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تقوم على سد فجوات تمويلية مطلوبة لمشروعات حيوية ومهمة فى مصر، موضحة أن العنوان الذى يلخص عمل الوزارة هو "الدبلوماسية الاقتصادية".

وأكدت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك أهمية كبيرة للتعاون بين الدول، حيث أنه لا توجد دولة تواجه الأزمات بمفردها ولا دولة بمعزل عن العالم، مشددة على الحرص على مبدأ الشفافية فى صياغة تقرير الوزارة.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية التى تم تحقيقها 9.8 مليار دولار فى عام صعب به نقص السيولة الدولية، مشددة على الالتزام بمعايير الشفافية والمعايير البيئية الدولية.

وأشارت إلى أن مصر لها صحيفة أعمال محترمة مع شركاء التنمية من خلال تنفيذ المشروعات، لافتة إلى أن الدبلوماسية السياسية تأتى في المقام الأول وتفتح الباب للدبلوماسية الاقتصادية.

وأوضحت أن تقرير الوزارة يشمل التمكين الاقتصادى للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتحدث عما تم تطبيقه على أرض الواقع، حيث هناك تمويلات خاصة بالمرأة، موضحة أن التقرير يهدف لتعريف المجتمع بدور الوزارة، بالإضافة إلى خلق تواصل بين الشركات والمواطنين بشركاء التنمية.