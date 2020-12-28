شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: جودة النقل والإنتاج جيدة بنسبة 100%..ومشاكل التوزيع مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، موكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ50 عاما الماضيين.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة لشبكات التوزيع مازال هناك بعض المشاكل التى لا يمكن إنكارها ويجب الاعتراف بها، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

و قال شاكر إن الوزارة تستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية بأعلى جودة وخدمة مميزة، موكداً أن الوزارة تولى اهتمام طبير لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص.

وتابع شاكر، أن الوزارة قامت بأعمال تطوير بشبكة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية لأهالى شمال سيناء بتكلفة بلغت 6 مليون جنيه .