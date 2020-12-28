شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 11608 محال بينها 3480 مقهى لمخالفة مواعيد الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد المحال التى تم غلقها فى المحافظات لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال العامة بلغ حوالى 11608 حتى الآن، مؤكدا استمرار حملات التفتيش على المحال من جانب رجال المحليات فى جميع المحافظات للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم غلق 4938 محلا، و34 سوقا، و216 مطعمًا، و3480 مقهى، و1829 ورشة و1111 محلا بأنشطة أخرى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة .

وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة ، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين .