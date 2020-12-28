أخبار 24 ساعة.. قرارات صارمة فى رأس السنة بإلغاء الاحتفالات لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، سلسلة من الأخبار التى تهم قطاعات الجمهور كافة، وتتضمن عرضًا لأهم القرارات والتعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية.. الحكومة: غرامة فورية 50 جنيها لكل من لا يرتدى الكمامة بدءا من الأحد المقبل التضامن تكشف موعد انتهاء مبادرة "حياة كريمة" من تطوير كل قرى مصر الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس من اليوم وحتى أول ساعات العام الجديد 2021 وزير التموين: نستقبل 12 ألف شكوى شهريا ونسبة الإنجاز 85% الصحة: 83.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية وزير التموين: ننتج 270 مليون رغيف مدعم يوميا ونصيب الفرد وصل لـ3.6 رغيف التموين: البورصة السلعية ستشارك فى موسم القمح 15 أبريل محافظة القاهرة تطرح جراجى العتبة والأوبرا ومحال بحق الاستغلال لمدة 3 سنوات وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين التضامن تؤكد استفادة 3.8 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة خلال 2020 وزير التموين: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بـالمجمعات لـ 30 بدلا من 37 جنيها الصحة توضح أعراض فيروس كورونا.. الإسهال والقيء أبرزها الأوقاف تؤكد استمرار إقامة صلاة الجمعة وتحذر من فتح الأضرحة ودور المناسبات إزالة 140 عقارا بمنطقة الطيبى بالسيدة زينب تمهيدا لإنشاء "الروضة 2" كبار العلماء بالأزهر: الشرع يلزم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا الحكومة تلغى كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة وغلق أى منشأة تنظم احتفالية متحدث الوزراء: "اللى هيرفض الـ50 جنيه غرامة الكمامة هيدفعهم 150" قرارات صارمة فى رأس السنة.. إلغاء الاحتفالات وغرامات فورية لمواجهة كورونا التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع آمن والاحتياطى يكفى 6 أشهر.. فيديو متحدث الوزراء: الإغلاق عقوبة المنشأة المخالفة لقرار تخفيض الـ50% التعليم توجه المدارس بعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع بداية يناير الحكومة: تفعيل غرف الأزمات بكل محافظة وربطها بمجلس الوزراء ووزارة الصحة فتوى الأزهر توضح حكم استخدام لقاح كورونا إذا ثبت احتواؤه على مشتقات الخنزير الرى تعلن تحويل 500 فدان تروى بالغمر إلى نظام الرى الحديث فى سوهاج وزارة الصحة تحذر من تدخين الشيشة سواء فى المقاهى أو المنازل وزير الأوقاف يكلف قيادات جديدة لتيسير العمل بـ4 قطاعات وزير الرى يستعرض نتائج الاجتماع الدورى للهيئة المشتركة لتنمية خزان الحجر الرملى النوبى التموين: إنشاء 7 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتوجيهات القيادة السياسية القومية للأنفاق تخطط لتطوير وتكييف 35 قطارا فى الخط الثانى للمترو الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة فى 3 محافظات غدا

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