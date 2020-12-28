شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دار الإفتاء تعقد مؤتمرًا لأنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين 28 ديسمبر مؤتمرًا تعرض فيه لإنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويلقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، الكلمة الافتتاحية في الفعالية التي تقيمها دار الإفتاء المصرية لعرض إنجازاتها خلال العام 2020 وخطتها المستقبلية لمشاريعها المقبلة خلال السنوات الخمس القادمة.

ويشهد المؤتمر خلال فعالياته عرضا لفيلم وثائقي يعرض لما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج

ويلقي الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الكلمة الرئيسيّة يستعرضُ من خلالها مسيرةَ ومنجزاتِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ في العام 2020م، وأهم العوامل التي ساهمتْ في تتويجِ مسيرةِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ، بهذا الكَم الهائلِ من الإنتاجِ العلميِّ والوطنيِّ الذي اتسمَّ بالتميزِ والدقةِ والعمقِ والإتقانِ والمواكبةِ لمقتضياتِ العملِ الدينيِّ والوطني.

وسوف يعلن في كلمته عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدرات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني.

وسيلقي كل من وزير الأوقاف، ووزير العدل ومحافظ القاهرة والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات ومشروعات وآداء دار الإفتاء على مدار عام.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد الدار مؤتمرًا صحفيًا للإجابة عن تساؤلات الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التي أعلن عنها المفتي.