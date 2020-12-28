شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تواصل جهودها فى توفير إقامات للمواطنين العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بدولة الإمارات، ممن كانوا يرغبون التوجه إلى الكويت، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وكانت الوزارة، وبالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، قد نجحت فى توفير إقامات لنحو 600 مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة.

وقامت الوزارة، بمساعدة من أحد البنوك، بالتواصل مع الشيخ "مانع خليفة آل مكتوم"، الذى قام بتوفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو 300 مصرى بإمارة الشارقة، والاتفاق على توفير وجبات طعام.

كما تقدم وزيرة الهجرة، خالص الشكر والتقدير للشيخ مانع خليفة آل مكتوم، على موقفه الداعم للمصريين العالقين، ولكل من ساهم بجهد، مشيدة بالدور الوطنى لتكاتف الجهود استجابة لمناشدتها، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

وطالبت وزيرة الهجرة، المواطنين العالقين بتفهم الموقف الاستثنائى الذى يمر به العالم، وجهود وزارة الهجرة التى تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها، والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وجددت وزيرة الهجرة، الدعوة للنوادى المصرية والمصريين في دبى وعجمان والشارقة، للتكاتف والمشاركة فى مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين فى الإمارات خلال تلك الفترة.

وأكدت الوزيرة، على تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها، ودعت إلى التواصل مع الغرفة فى حال وجود أى عقبات أو شكاوى، مؤكدة استمرارا الوزارة فى تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، وطلبت منهم التعاون فى عبور هذه الأزمة الطارئة، وتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بأجمعه.

كما أكدت وزيرة الهجرة، على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة فى الدول المضيفة، وعدم الانسياق خلف أى دعوات للتجمهر، موجهة خالص آيات الشكر لدولة الإمارات الشقيق، التى يعدها كل مصرى بلده الثانى، مشيرة إلى أهمية إظهار الوجه الحضارى المعتاد لأبناء مصر فى الخارج.