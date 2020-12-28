​​وزير التموين: نستهدف تنفيذ 60 صومعة حقلية لزيادة السعات التخزينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استهداف الوزارة نحو تنفيذ 60 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 300 ألف طن على مستوى الجمهورية بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة للتغلب على سلبيات الشون الترابية.

وأضاف مصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ديوان عام الوزارة، أن إجمالي السعة التخزينية للصوامع حاليًا بلغت 3.4 مليون طن، منها 3.2 مليون طن سعات تخزينية بالصوامع و166.3 ألف طن شون ترابية متطورة.

وأوضح مصيلحي، أن إجمالي السعات التخزينية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بلغت 4ر2 مليون طن في الصوامع و11.1 ألف طن شون مطورة، فيما بلغت السعات التخزينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 580 ألف طن بالصوامع، وبلغت السعات التخزينية بالشركة العامة للصوامع والتخزين نحو220 ألف طن في الصوامع و5ر2 ألف طن شون متطورة، فيما بلغت إجمالي السعات التخزينة التابعة للبنك الزراعي المصري نحو6ر152 ألف طن.

وأوضح الوزير، أن مشروع إنشاء الصوامع يستهدف الحفاظ على المخزون وتقليل الفاقد الذي كان يصل من 10 إلى 15% في الشون الترابية، بجانب الحفاظ على جودة الخبز المدعم، وعلى درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الملائمتين للمخزون مقارنة بما كان يحدث في الشون الترابية،من ارتفاع نسبة الرطوبة وتعرض مخزون القمح للعوامل الترابية الجوية.

وأكد أن الصوامع ستعمل على تقليل احتمالات الإصابة الفطرية والحشرية لمخزون القمح على عكس الشون الترابية والتى كانت تتزايد فيها نسب الإصابة والعفن نتيجة تعرض المخزون للمياة الجوفية والأمطار.

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