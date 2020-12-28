شكرا لقرائتكم خبر عن «الشهيدان 48 و49».. «أطباء الدقهلية» تنعى وفاة عاطف عزت وياسمين زين العابدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية، الأحد، وفاة اثنين من الٱطباء متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد ليصبحا الشهيدان 48 و49 من شهداء الأطباء بالدقهلية منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامه الشحات، نقيب أطباء الدقهلية: «توفي الدكتور عاطف عزت استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين بعد تدهور حالته في عزل مستشفى عزل جامعة المنصورة بعد التأكد من إصابتة بفيروس كورونا المستجد، كما توفيت الدكتورة ياسمين زين العابدين استشارى الجلدية بمستشفى ميت غمر وذلك بعد تدهور حالتها بعزل مستشفى ميت غمر».

وأضاف: «الطبيبان أصيبا أثناء ممارستهما لعملها وتم ضمهما لوحة الشرف التي أعدتها النقابة لتخليد شهدائها الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد ليصبحا الشهيدان 48 و49».

وتضم القائمة كل من:

١‐ د. عبداللطيف دبور

اخصائي المسالك البولية بمستشفي السنبلاوين العام

٢‐ د. عبدالرحيم ابراهيم شرف الدين

استشاري النسا والولاده بمستشفي اجا المركزي

٣‐ د. يوسف صبري المزين

اخصائي الجراحه بمستشفي دميره المركزي

٤‐ د. طارق حسين مخيمر

اخصائي الأنف والاذن بمستشفي زين بالكويت

٥- د..سونيا عبدالعظيم عارف

٦‐ د. سامي مخلص

مدير صحه المنزله السابق

٧‐ د. على هويدي

مدير حميات شربين سابقا

٨- د. احمد الزفتاوي

استشاري أمراض الصدر بمستشفي صدر المنصوره سابقا

٩- د. احمد يحيي

استشاري العظام

بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعوديه

١٠- د. زكريا المتولي نعيم

استشاري الأطفال

بمستشفي المنصورة الدولي سابقا

١١- ا.د ايمن الدسوقي

استاذ أمراض الباطنه

والجهاز الهضمي والكبد بجامعه المنصوره

١٢- د. سلوي فرحات

استشاري الحميات

ورئيس قسم العزل بمستشفي المطريه

١٣- د..رزق احمد عبدالله

أخصائي أمراض النسا والولاده

ومدير مستشفي بطره

١٤- د. السيد رشدي محجوب

مدرس جراحه المخ والأعصاب

١٥- د.محمد.عوض المليجي

استشاري الجراحه بمستشفي اجا

١٦- د. محمد.عيد

استشاري الجراحه بمستشفي المنصورة العام القديم

١٧- د. على المرسي

استشاري أمراض النساء والتوليد

بمستشفي المنزله المركزي

١٨ ‐ د. عبد.الوهاب السعدني

استشاري الأطفال

ورئيس قسم الأطفال بمستشفي المنصوره الدولي

١٩- د. جميل عطالله يوسف

استشاري اطفال بميت غمر

على المعاش

٢٠- د. خيري مسعد

استشاري أمراض باطنه

ورئيس قسم الباطنه. سابقا

مستشفي نبروه

٢١- الدكتور عبدالعزيز بندق

استشاري أمراض الباطنه

بعياده الفردوس الشامله

بالتأمين الصحي بالمنصورة

٢٢-الدكتوره وجنات توفيق

استشاري ورئيسة قسم القلب

بمستشفى المنصوره التخصصي ( العام القديم )

٢٣- د. ايمن حسين ناصف

استشاري الباطنة

بمستشفي اجا المركزي

٢٤- د. صالح العواد

مفتش مكتب الصحة باجا سابقا

٢٥- محمد حسن عيسي

اخصائي أمراض القلب

٢٦- الدكتور طارق عبدالعزيز

مدرس واستشاري التخدير

بجامعه المنصوره

٢٧- الدكتور محمد عبدالغني

استشاري الأنف والأذن

ومدير مستشفي نبروه سابقا

٢٨- د. مصطفي السيد عبده

اخصائي أمراض القلب

٢٩- ذكي سعد السري

مفتش صحه المنزله سابقا

٣٠- ا.د نبيل جاد الحق

استاذ جراحه الجهاز الهضمي

بكليه طب المنصوره.

٣١- دكتور محمد نبيه

استشاري التخدير

بمستشفي الجماليه المركزي

٣٢- دكتور محمد.الديب

استشاري بنك الدم

٣٣- دكتور السيد عبداللطيف نصر

مدير مستشفي شبراهور سابقا

٣٤- د. محمد.السعيد

اخصائي الطواريء

في مستشفي دكرنس التام

٣٥- د. محمد جوده

طبيب حر بميت غمر

٣٦- د. محمد العسيلي

استشاري أمراض الباطنه

بمستشفي السنبلاوين العام

٣٧- الدكتور أيمن رمضان

اخصائي الاشعه

بمستشفي السنبلاوين العام

٣٨- الدكتور / حسن جابر

رئيس قسم الأطفال المبتسرين

بمستشفي شربين المركزي

٣٩- د. كمال ميخائيل جرجس

استشاري الجراحه

بمستشفي المنصوره العام القديم

٤٠- جمال وفيق

استشاري النسا والتوليد

بمستشفي المنصوره العام القديم سابقا

٤١- د. طارق الجمل

استشاري أمراض الباطنه

ونائب مدير مستشفي المنصوره الجامعي سابقا

٤٢- الدكتور عبدالعزيز احمد عتمان

استشارى الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا

٤٣- د. محمد سلطان

رئيس أقسام الجراحه

بمستشفي دكرنس سابقا ...

٤٤- الدكتور أحمد الباز

استشاري أمراض الباطنه

ومدير وحده الجنينه سابقا

٤٥- د ماجد ميخائيل

استشار أمراض الباطنه

بمستشفي طلخا سابقا

٤٦- د. مصطفي الحسانين

مدير عيادات التامين الصحي

بشربين سابقا...

٤٧- د. محمد.عباس

مدير وحده الحساينه

باداره دكرنس الصحيه

٤٨- د. عاطف عزت

استشاري الأمراض النفسيه

بالمنصوره السنبلاوين

٤٩- د. ياسمين زين العابدين

استشاري الجلديه