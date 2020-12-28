شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تهدف لتطوير مراكز وقرى الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وذللك بشأن المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية موضحا أن الاجتماع جاء لبحث قضايا التعليم والصحة والوحدات الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوعية الشباب والمرأة على كافة جوانب الحياة الخاصة بالقرى والنجوع ومحافظات مصر، وصولا لتغطية 4800 قرية على ثلاثة مراحل.

وقال «راضي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» إن المرحلة الأولى تخدم محافظات الصعيد خاصة القرى والمراكز وسيتم الإعلان عن قائمة أسامي المراكز قريبا.

وأكد أن المرحلة الأولى من مباردة حياة كريمة يرصد لها مبلغ يصل إلى نص تريليون جنيها، معقبا: الهدف من المبادرة هو تحسين وتطوير كافة جوانب الحياة لتلك القرى.

وأكمل «راضي»: المبادرة تقدم نوعين من الخدمات، وهم الخدمة الأساسية المتمثلة في مياه الشرب وتجيمع الألبان أيضا وتدريب شباب القرى لمساعدتهم على زيادة الإنتاج، وخدمات عامة تتمثل في التعليم والصحة والتوعية للشباب والمرأة.