شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، مساء الأحد، حملات التفتيش على الإجراءات الاحترازية الوقائية للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واسفرت الحملة عن المرور على 8 منشآت تجارية والتنبيه المشدد بتطبيق الاجراءات الاحترازية وذلك بمشاركة كلا من قسم رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة.
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