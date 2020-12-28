شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، مساء الأحد، حملات التفتيش على الإجراءات الاحترازية الوقائية للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واسفرت الحملة عن المرور على 8 منشآت تجارية والتنبيه المشدد بتطبيق الاجراءات الاحترازية وذلك بمشاركة كلا من قسم رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة.