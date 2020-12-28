شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: غلق 340 مركزًا للدروس الخصوصية في 3 محافظات ضمن مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إجراءات محافظات البحيرة والغربية والقليوبية، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظات.

وتأتي هذه الإجراءات، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية، الأحد، إن محافظة البحيرة قامت بغلق وتشميع 22 مركزا في كفر الدوار ورشيد وأبوحمص وأبوالمطامير وكوم حمادة.

كما قامت محافظة الغربية بغلق 278 مركزا في مراكز ومدن المحافظة، فيما قامت محافظة القليوبية بغلق 40 مركزا بنطاق المحافظة.