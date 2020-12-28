شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات عاجلة من محافظ القليوبية خلال اجتماع متابعة خطة مواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالمتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات، أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

وأكد المحافظ، الأحد، خلال اجتماعه مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ24 ساعة، والتى تضم في عضويتها ممثل عن وكيل وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعى، والإسعاف، ومستشفيات بنها التعليمى وبنها الجامعي وقليوب التخصصى والتأمين الصحى، ومدير ادارة ازمات المحافظة، استمرار مستشفيات العزل (مستشفى قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو) في استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

كما كلّف المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، بإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى، والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

ووجّه المحافظ مديري الادارات الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل على تلافي أي معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

وناشد المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من أنتشاره، وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية، موجها بتكثيف حملات التطهير والتعقيم، وحملات التوعية، وأستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للإلتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية.

وتجدر الاشارة إلى انه تم تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي (01002782373 (رقم موبايل)، وخط ساحن 114، 01555573040 (واتس اب)، 01119992624 (واتس اب)، 01227239376 (واتس اب).