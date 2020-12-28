شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة ميرفت المليجي تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت ميرفت المليجي، المذيعة بالقناة الأولى المصرية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت «المليجي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن نتيجة المسحة أظهرت إيجابية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أن «فور علمي بنتيجة المسحة عزلت نفسي في المنزل، ولا أعلم من أين انتقلت إليّ العدوى».
يذكر أن ميرفت المليجي كانت مقدمة نشرات في قطاع الأخبار وقدمت برنامج «همزة وصل» على قناة النيل للأخبار، وعدد من البرامج بقطاع الأخبار، وانتقلت مؤخرًا إلى القناة الأولى ضمن خطة التطوير التي شهدتها القناة مؤخرًا.
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