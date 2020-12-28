شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تصدر تقريرًا عن «أزمات 2020» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة البيئة، الأحد، تقريرا بشأن الأزمات البيئية خلال عام 2020، جاء فيه استقبال 24 بلاغا عن حوادث التلوث العام الجارى وتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية ،وتم دفع مجموعات عمل لمعاينة الحوادث وتقييمها والعمل على مكافحتها وإزله التلوث واعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتم تصنيف هذه الحوادث طبقا لموقعها الجغرافي ونوعية الحوادث، حتى يمكن إعطاء مؤشر عن مواقع تكرار الحوادث ونوعيتها .

وشاركت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية في تدريبات عملية على كيفية مواجهة حوادث التلوث البحر ي بالزيت بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وهيئة ميناء الاسكندرية، وعدد من شركات البترول.

وتمكنت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية أيضاً من مراجعة خطط الطوارئ خاصة بالشركات والموانئ البحرية للاستعداد لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت.

ونفذت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية عدد 6 ورش عمل اقليمية ووطنية بالتنسيق مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بالبحر المتوسط (ريمبيك) للتعريف باتفاقية «ماربول» والملاحق التابعة لها واتفاقيات منع التلوث من السفن في إطار رفع القدرات الوطنية بالتعريف بالاتفاقيات بمشاركة الجهات المعنية (قطاع النقل البحرى –هيئة السلامة– هيئة قناه السويس – موانى البحر الأحمر).

وشاركت وازرة البيئة في الاجتماع الوزارى الخاص بمناقشة الاخطار المحتملة من الخزان العائم صافر الموجود بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، بهدف اتخاذ موقف عربى موحد لدعم الحكومة الشرعية باليمن من أجل تفادى كارثه بيئة قد تنتج في حالة تسرب أي مواد بترولية منها .

وبشأن مواجهة الأزمات والكوارث البيئية المحتملة الناتجة عن نوبات الطقس غير المستقر والسيول، تمكنت إدارة الأزمات والكوارث البيئية من التعامل الجيد مع أزمة السيول التي تعرضت لها مصر خلال شهر مارس 2020 من خلال خطة مواجهة السيول التي تم إعدادها بالتعاون مع مجلس الوزراء وقد تمكنت الوزارة من الإدارة المتميزة للحادث وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية.