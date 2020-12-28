شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل 13 شخصا وإصابة 34 آخرين فى تجدد لصراع مسلح جنوب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السودان عن مقتل 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تجدد لصراع مسلح جنوب دارفور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة السودانية مسؤولة عن أمن دارفور بعد انسحاب القوات الدولية منها، جاء ذلك نقلا عن العربية الإخبارية.

كان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة ، قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان ستنهي مهمتها يوم 31 ديسمبر الجارى بعد ما يربو على 13 عاما من بدء العملية بقرار من المجلس، ووافق مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة عضوا، بالإجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح للبعثة في نهاية الشهر ويضع إطارا زمنيا مدته سته أشهر لخفض تدريجي للقوات مع اكتمال انسحابها بحلول 30 يونيو.