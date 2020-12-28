شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض لـ"نشأت الديهى": 18 ألف طفل وفتاة داخل سجون أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب المعارض التركى عمر فاروق جرجرلى أوغلو، إن النظام التركى بقيادة رجب طيب أردوغان، يمارس أبشع الجرائم فى حق شعبه وينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع، وأصبح يعتقل كل من يحاول انتقاد نظامه المستبد، لدرجة أن السجون التركية أصبحت تعج بالنساء والأطفال، وتابع:" 10 آلاف أمراة و8 آلاف طفل داخل السجون التركية".

وأضاف "جرجرلى أوغلو"، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أنه لن يتوقف عن المدافعة عن حقوق الإنسان والانتصار للأتراك المظلومين على يد النظام التركى، وتابع:" منذ عملى فى حقوق الإنسان أو كنائب فى البرلمان اعرف ما يسمونه التفتيش العارى ولقد فضحت ذلك بعد أن وصلتنى رسائل عدة من فتيات تم تعريتهم داخل السجون".

وأكد "جرجرلى أوغلو"، أنه راجع السلطات التركية بهذه الفضائح التى تعرضت لها الفتيات التركيات داخل محبسهن، وتابع:"ولكنها لم تجيب على ولكنى سوف أواصل فضح هذا الأمر.. وأنا عندما سألت وزير الداخلية عن هذا الأمر لم يرد عليا أيضاً".