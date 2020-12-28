شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الوزراء" يؤكد وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصينى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، يعود لأسباب لا تخص مصر وحدها، بل لأسباب لوجستية تخص الشركة الصينية نفسها، لأنها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية، أولاً حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد للدول الأخرى.

أضاف سعد، في مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا، ستصل مصر خلال أيام، موضحا: "ستصل خلال أيام وفور وصول الكمية ستعلن وزارة الصحة خطتها وجدولها لتوزيع اللقاحات".

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على ثلاث شركات مختلفة ولكن يأتى اللقاح الصينى في مقدمتها، ويليه لقاح "استرازينيكا" البريطاني، أما الثالث فهو "فايزر الأمريكي"، مؤكدا: "هناك مفاوضات تجرى حالياً مع الثلاث شركات، للوصول الى اتفاق نهائى وسيتم تحديد الكميات وآلية التوريد تباعا".



وأوضح أن التفاوض مع الشركات بشأن اللقاح مباشر مع الحكومة، بعيداً عن "تحالف جافى" التى استطاعت تأمين نحو 20% من حصة الشعب المصري بما يقدر بنحو 20 مليون جرعة سنحصل عليها من تحالف "جافي"، قائلا: "التفاوض مباشر بين الحكومة والشركات بخلاف الحصة التي حصلنا عليها عبر تحالف جافي لكون الأخيرة تتأخر قليلاً في توفير الحصص، فأول توريد متوقع منها سيصل في مايو 2021 كما هو متوقع ولذلك لجأت الحكومة للتفاوض المباشر مع الشركات بالإضافة لحصة التحالف".