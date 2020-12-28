إنجازات مصر 2020..تطوير مستشفيات وافتتاح جامعات ومراكز بريدية خلال سبتمبر..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر سبتمبر الماضى عدد من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية وفق الرؤية التى وضعتها القيادة السياسية للارتقاء بحياة المواطن وتوفير الخدمات الضرورية الملحة للمواطنين فى كافة المحافظات. سبتمبر 2020:

سبتمبر 2020: - إنشاء وتطوير 6 مشروعات استثمارية بمراكز الشباب بالجيزة. - افتتاح محور التجنيد شبرا/ بنها الحر. - افتتاح مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد. - توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر. - افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة. - افتتاح كلية الطب بجامعة السويس. - افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب. - افتتاح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. - افتتاح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان. - افتتاح مركز الخدمات البريدية بقصر الضيافة بمصر الجديدة. - افتتاح مركز الخدمات البريدية بمنشية البكاري بمحافظة القاهرة. - افتتاح مركز الخدمات البريدية الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر. - توريد 100 جرار سكة حديد جديد تطوير مستشفى أبو رديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء. - تطوير مستشفى العلمين النموذجى بمحافظة مطروح. - تطوير مستشفى الإسماعيلية العام. - تطوير مستشفى ملوى التخصصي. - تطوير مستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية. - مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

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