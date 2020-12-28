شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: وزير العدل سيحدد من يحق لهم الضبطية القضائية لتحصيل غرامة الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه وفقا لقرارات الحكومة اليوم، سيتم التحصيل الفورى للغرامات من الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية بداية من يوم الأحد القادم، موضحا أن المواطن الذى يسير في الشارع أو الذى يقود سيارته الخاصة فإنه لا يوجد الزام عليه بارتداء الكمامات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه سيتم تحصيل الغرامات من غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجامعى وبالمصالح الحكومية والبنوك والأماكن المغلقة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير العدل سيحدد الفترة المقبلة الأشخاص الذين سيكون لهم حق الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.