شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة حوثية مسيرة فوق مدينة المخا الساحلية غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة حوثية مسيرة، كانت تحلق اليوم الأحد، فوق مدينة المخا الساحلية، غرب اليمن.
ووفقا لموقع العربية الحدث، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن دفاعات التحالف تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق فوق مدينة المخا، في الساحل الغربي.
كما رصدت القوات المشتركة، اليوم الأحد، 7 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
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