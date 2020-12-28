شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الوزراء" يوجه رسالة شديدة اللهجة لفنان قرر إقامة حفل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وفقاً لقرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بات إقامة الحفلات عشية رأس السنة محظوراً بحكم وقوة القانون لعام 2021 في جميع الفنادق والأماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات.

وتعليقاً على إقدام أحد الفنانين بالإعلان عبر منصته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن نقل احتفالية رأس السنة في أحد الأندية لليوم الأول من عام 2021 على اعتبار أن حظر الاحتفالات قاصراً على ليلة رأس السنة، قال المتشار نادر سعد: "هذا جهل بالقانون فحظر إقامة الاحتفالات ليس فقط قاصراً على رأس السنة بل لأجل غير مسمى وفقاً لقرار الوزراء".

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن كل فنادق جمهورية مصر العربية أصبح محظورا عليها إقامة أي مظاهر من مظاهر الاحتفال برأس السنة، وينطبق على المقاهي والأندية أيضا، حيث في حالة إقدام أياً من هذه المنشآت على إقامة احتفال ليلة رأس السنة سيتم تغريم المكان 4000 جنيه، والإغلاق لمدة أسبوع وفي حال إعادة الفتح وتكرار المخالفة ستتكرر العقوبة ومضاعفة الغلق لمدة أسبوعين في الأندية أو الكافيهات، وستغلظ العقوبة بالنسبة للفنادق، باعتبار أن تصاريحها من وزارة السياحة والوزير يملك سلطات الإغلاق الأوسع وقد تصل إلى سحب ترخيص الفندق.

وشدد، "العدالة ستطبق على كافة المنشآت ولن تكون هناك أية استثناءات لأية جهة حتى الأندية رغم اختلاف تبعيتها لجهات مختلفة فهي مشمولة بقرار مجلس الوزراء بحظر إقامة الاحتفالات".