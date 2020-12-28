شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الرئيس وجه بإنشاء 350 ألف وحدة جديدة بمشروع "سكن كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن كل المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة تم الانتهاء منها كما وعدنا بنهاية ديسمبر 2020، وحاليا نتوجه إلى مناطق التطوير العمرانى والمناطق العشوائية، مؤكدا على أن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية لتطوير عواصم المحافظات، هو بداية تحسين وضع العمران فى مصر.

وشدد وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج مساء DMC، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، على أن توجيه الرئيس بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة فى إطار مشروع "سكن كل المصريين"، هو مشروع جديد بالكامل على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين، وسوف يتم تقسيمها لمتوسطى الدخل ومحدودى الدخل.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، كان هناك إعلان تضمن طرح 125 ألف وحدة سكنية، ولكن ما جاء من طلبات كان أكثر من ذلك، وعليه فسوف نتيح العدد بالكامل لكل من تقدم مثلما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذلك سوف يتم إنشاء 350 ألف وحدة سكنية.