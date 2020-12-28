أجندة الرئيس 2020.. افتتاح مطار العاصمة الإدارية وسفنكس فى يونيو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر يونيو الماضى أنشطة مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسى من لقاءات وافتتاح مشروعات استراتيجية لها تأثير مباشر على حياة المواطن المصرى. 12 يونيو القاهرة زيارة إلى مدينة الأسمرات الجديدةمتابعة حياة سكان الأسمرات 20 يونيو تفقد الوحدات القتالية بالمنطقة الغربية للاطمئنان على الحالة القتالية العالية للقوات المسلحة 20 يونيو العلمين زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة متابعة خطوات الانتهاء من المدينة العالمية العلمين إحدى مدن الجيل الرابع في انتظار 3 مليون مواطن للحياة طوال العام 29 يونيو القاهرة افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة افتتاح قصر البارون بعد ترميمه افتتاح مطار العاصمة الإدارية وسفنكس

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