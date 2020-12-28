شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع بداية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات والمديريات التعليمية بعقد امتحانات غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات، في الأسبوع الأول من يناير المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة، مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات.

وشددت الوزارة على عدم عقد امتحانات فى أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين، مع تطبيق قانون مكافحة الغش فى الامتحانات.