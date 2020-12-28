شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الرئيس 2020.. قمة مؤتمر برلين لمناقشة الوضع بليبيا فى يناير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر يناير من عام 2020، افتتاح عدد المشروعات المهمة، وجاءت كالتالى: - فى 15 يناير 2020 (جنوب البحر الأحمر).. زيارة قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط. ـ فى 16 يناير 2020.. افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى بمحافظة جنوب سيناء. ـ فى 18 يناير 2020، حضور فعاليات قمه مؤتمر برلين بألمانيا ( 12 دولة تجتمع لمناقشة الوضع في ليبيا).

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