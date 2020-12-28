شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إدخال أجهزة لرفع جودة الخضروات والمحاصيل والتخلص من متبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هند محمود، مدير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه انطلاقا من دور المعمل فى المحافظة على جودة وسلامة الغذاء المصرى، وتماشياً مع ثقة عملائنا (سواء من جانب المصدريين أو من مختلف الجهات المعنية) على مدار 25 عام فى أجراء أغلب ملوثات الغذاء، قام المعمل بإدخال جهازين جديدين الى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة.

وأوضحت، أنه تم زيادة عدد ساعات استقبال عينات المنتجات الزراعية خاصة " الخضر والفاكهة " من الجمهور والمصدرين بواقع 3 ساعات يوميا، وذلك في إطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سبيل المساهمة في حل كافة العوائق التي قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين، خاصة من ابناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة في تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة إلى أنه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر الى الساعة الثامنة مساءا، من يوم الأحد وحتى الخميس اسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساءا.

وتم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج ICP-OES ليصبح لدى المعمل جهازين ICP-OES ، تعد هذه الأجهزة الأفضل فى تحليل العناصر المعدنية المختلفة فى جميع المواد سواء كانت غذائيه أو مياه، وتصل دقة هذه التحاليل إلى جزء فى البليون وسرعه فائقه فى الأداء، وبامكانه أن يقيس إلى 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.

كما تم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج المزود بمطياف الكتلة ICP –MS ليصبح لدى المعمل جهازين ICP –MS تعد هذه الأجهزة الأدق فى تحاليل العناصر المعدنية حيث تصل دقتها الى جزء فى الترليون ، و بامكانها أيضاً قياس 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.