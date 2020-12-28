سلامتكم.. ”الخليج 365” يتمنى الشفاء لنجوم مصر.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المشاهير، خلال اليومين الماضيين، بفيروس كورونا المستجد، على رأسهم عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والإعلامى سيف زاهر، والفنان أمير كراره. وتضم القائمة أيضا الفنان شريف رمزى والمطرب أبو ، والفنانة السورية جومانة مراد والمنتج والفنان هشام جمال ويتمنى ”الخليج 365” الشفاء العاجل لنجوم مصر.

اصابات كورونا

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