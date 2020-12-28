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شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الخطوط السويسرية تقل 126 سائحا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية السويسرية Swiss International Air lines القادمة من جنيف، و كان على متنها 126 سائحا.
قامت سلطات مطار الغردقة، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، و قام فريق العلاقات العامة بإستقبال الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.
كما تم التنسيق لأنهاء اجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل pcr التى يحملها الركاب أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم الى مدينة الغردقة .
مطار الغردقه يستقبل رحله من سويسرا
مطار الغردقه يستقبل رحله من سويسرا
مطار الغردقه يستقبل رحله من سويسرا
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