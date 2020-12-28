شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحل مصطفى محمود فى ذكرى ميلاده: "والدى كان سابق عصره وملهم للكثير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أمل مصطفى محمود ابنة الراحل مصطفى محمود، إنه حتى الآن هناك مجموعات كبيرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بنشر مقاطع من برامجه، والتي تتحدث عن الفيروسات المنتشرة فى وقتنا هذا، كما أن هناك مجموعات كبيرة من الشباب تقوم بقراءة كتبه، وتعمل على مناقشتها.

وأضافت ابنة الراحل مصطفى محمود، خلال مداخلة عبر برنامج "زووم"، اليوم الأحد، على برنامج مساء DMC، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، بمناسبة مرور 99 عاما على مولد الراحل مصطفى محمود، إنه كان سابق عصره وكان شبه ملهم.

وأشارت الدكتورة أمل مصطفى محمود، إلى إن الفترة التى سبقت كتابة كتاب "مع صديقى الملحد ورحلتى من الشك إلى اليقين" كان قد وصل إلى مرحلة اليقين فى تلك المرحلة، وبدأ بعدها الرد فى الأسئلة الخاصة ببعض الملحدين، فأنه فى ذلك الكتاب قام بالرد على الكثير من الأسئلة الخاصة بتلك الفكرة، كما أنه وضع البراهين التى تدل على وجود الله فى كل شيء.