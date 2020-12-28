شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: 2% نسبة الإدمان بالمحافظات والحشيش الأكثر استخداما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن نسبة الإدمان على مستوى الجمهورية تقدر بحوالى 2%، لافتا إلى أن هناك فئات لديها نسب التعاطي والإدمان مرتفعة جدا وعلى رأسهم السائقين والحرفيين ونسبة التعاطي بينهم تصل إلى 19%.

وأوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الادمان، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن موضوع الإدمان يبدأ بالتجربة ثم التعاطي ثم تصل إلى مرحلة الاعتماد النفسي والجسدي على المواد المخدرة، مؤكدا أن هناك ارتباط قوي بين المخدرات والجريمة.

وتابع: "آخر بحث أجرى على طلاب المدارس كانت نسبة التعاطي بين طلاب ثانوي 7% وثانوي فني 8.5% وده ناقوس خطر"، مضيفا أن أكثر مواد مخدرة انتشارا هي الحشيش بنسبة 59% من مرضى الإدمان، ثم يليهم الهروين، والترمادول ثم الاستروكس.