شكرا لقرائتكم خبر عن بغد إصابته بفيروس كورونا.. سيف زاهر: «اتعديت من بنتي ليلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كابتن سيف زاهرعن مصدر إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أن حالته الصحية تحسنت وليلى ابنته كانت مصدر العدوى.

أضاف زاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد: «ليلى ابنتي ضمن منتخب مصر للآنسات وخرجت قبلها يوم وكان عندها كورونا وتلقيت العدوى منها وليلى حالتها تحسنت وهتعمل المسحة بكرة أو بعده للتأكد من شفائها».

ووجه نصيحة للمصريين وقال: «أنصح الناس أنها تعمل التحاليل علشان أسرتها حيث لابد من الاستعانة بذلك في حال ظهور أية أعراض، المشكلة أن الناس مش بتتخيل إنها مش حاملة للفيروس فبتعدي معاها تلاتة أربعة، على الأقل يجب عمل تحليل صورة الدم».

وهاجم ظاهرة التنمر التي أطلقها البعض تجاه منتخب مصر النسائي لكرة القدم قائلًا: «ما حدث من تنمر على منتخب سيدات مصر لكرة القدم قلة أدب ويجب إجراء قانوني ضدهم ولازم نفضح من تنمروا على المنتخب».