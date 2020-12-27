شكرا لقرائتكم خبر عن بغد إصابته بفيروس كورونا.. سيف زاهر: «اتعديت من بنتي ليلى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف كابتن سيف زاهرعن مصدر إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أن حالته الصحية تحسنت وليلى ابنته كانت مصدر العدوى.
أضاف زاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد: «ليلى ابنتي ضمن منتخب مصر للآنسات وخرجت قبلها يوم وكان عندها كورونا وتلقيت العدوى منها وليلى حالتها تحسنت وهتعمل المسحة بكرة أو بعده للتأكد من شفائها».
ووجه نصيحة للمصريين وقال: «أنصح الناس أنها تعمل التحاليل علشان أسرتها حيث لابد من الاستعانة بذلك في حال ظهور أية أعراض، المشكلة أن الناس مش بتتخيل إنها مش حاملة للفيروس فبتعدي معاها تلاتة أربعة، على الأقل يجب عمل تحليل صورة الدم».
وهاجم ظاهرة التنمر التي أطلقها البعض تجاه منتخب مصر النسائي لكرة القدم قائلًا: «ما حدث من تنمر على منتخب سيدات مصر لكرة القدم قلة أدب ويجب إجراء قانوني ضدهم ولازم نفضح من تنمروا على المنتخب».
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