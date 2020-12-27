شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحصد 4 جوائز للصحافة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019 وأسماء الفائزين في المسابقة، بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة، برئاسة محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها.

وحصدت «المصرى اليوم» ٤ جوائز للصحافة المصرية، لكل من الزملاء: ولاء نبيل، وخالد الشامى، وإبراهيم الطيب، وجائزة مناصفة بين الزميلتين سحر المليجى، والراحلة غادة محمد الشريف.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للتحقيق الصحفى للزميلة ولاء نبيل عن تحقيق «تفاصيل المعاناة داخل وحدات الأطفال للصحة النفسية»، فيما فاز الزميل خالد الشامى بالجائزة الأولى للحوار الصحفى عن «حوارات مع مرشحى الرئاسة في الجزائر بمن فيهم الرئيس الفائز عبدالمجيد تبون» مناصفة مع الزميلة نسمة تليمة عن عمل «بعد فترة طويلة من الصمت.. الكاتب وحيد حامد في حوار لـ(الأهالى)».

وفاز بالجائزة الأولى عن صحافة الفيديو الزميل إبراهيم الطيب، عن عمل «قرار عبور»، فيما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للصحافة الاقتصادية للزميلة سحر المليجى والزميلة الراحلة غادة محمد الشريف عن تحقيق «ماس مصر» خارج الخدمة.

وفيما يخص جائزة الإخراج، قررت اللجنة منح الجائزة الأولى للزميل محمد عطية، عن إخراج ملحق بعنوان واحة المسائى الأسبوعى، أما جائزة الكاريكاتير فتم منح الجائزة الأولى للزميل فوزى مرسى، عن كاريكاتير الفيس بوك وكاريكاتير القمامة- جريدة الأهرام.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للحملات الصحفية للزميل محمد أسعد، عن حملة «حول مخالفات طفايات الحريق»- جريدة صوت الأمة، وفيما يخص جائزة الصحافة الرياضية، تم منح الجائزة الأولى للزميل د. مدحت رشدى، عن حملة «كشف الملف الأسود للجبلاية» بجريدة أخبار الحوادث، أما جائزة صحافة المرأة فقد قررت لجنة التحكيم منحها للزميل إسلام دياب عن موضوع «أوجاع من دفتر أحوال محكمة الأسرة.. أجنبيات في انتظار تنفيذ أحكام الحضانة» الأخبار.