شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: حظر أية تجمعات في مباريات كأس العام لكرة اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيحظر أي تجمعات في مباريات كأس العام لكرة اليد.
وكشف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن وزارة الداخلية ستقيم كردون أمني محكم تجاه المنتخبات المشاركة بكأس العالم لليد وتفعيل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
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