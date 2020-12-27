شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تتابع أعمال تطوير مستشفيات العزل في فرشوط ونجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق الإشراف بمديرية الصحة والذي يضم كلا من الدكتور محمد العديسي بإدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والرعايةالحرجة بالمديرية أعمال التطوير بمستشفي حميات فرشوط رافقهم الدكتور ضياء الدين محمد مدير مستشفي فرشوط المركزي والدكتورة مريم حمدي نائب المدير ود.محمد شوقي نائب المدير ود. علاء اللوق مسؤل مكافحة العدوي بالمستشفي والتي من المقرر الإنتهاء من أعمال التطوير بها قريبا.

وأوضح أن المستشفي تضم 140 سرير وأكثر من 25 سرير عناية مركزة مشيرا أنه تم الاطمئنان على توصيل تانك الأكسجين وشبكة الغازات بالمستشفى.

وخلال الزيارة تم تفقد مستشفي فرشوط المركزي للعزل وتم وضع خطة تطوير قسم العزل وزيادة عدد الأسرة به ليصبح ٣٢سرير وتم وضع خطة للممر الآمن لمرضى الكورونا للدخول والخروج للمستشفي

كما تم المرور على قسم الحضانات بالمستشفي والذي يعمل بقوة 19 حضانة وتأكد الفريق من تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضي الكورونا ..

وتفقد الفريق مستشفي حميات نجع حمادى والتي من المقرر الإنتهاء من أعمال التطوير بها لتدخل الخدمة لتصبح مستشفى فرز وعزل بقوة ٥٨سرير و١٠ أسرة عناية رافقهم الدكتور عبادي عبدالرحمن مدير مستشفي حميات نجع حمادي.