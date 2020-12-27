شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري قنا» تنظم قافلة علاجية بقرية أبنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مشروع «برايم»، الأحد، قافلة علاجية بيطرية في قرية أبنود بمركز قنا في أفرع الطب البيطري المختلفة. تهدف القافلة لعلاج أمراض الباطن وطفيليات الدم والطفليات الداخلية والخارجي وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية باستخدام جهاز السونار وكذلك الحالات الجراحي وبلغ تعداد ما تم علاجه من حالات ٢٢٥ من الأبقار والجاموس والأغنام والخيل وتأتي هذه القوافل العلاجية لخدمه صغار المربين من أهالي قنا وللحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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