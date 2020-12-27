شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: دراسة جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء دون التعرض للإزالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، الأحد، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.

ولفت إلى أنه من اشتراطات البناء الجديدة ألا تكون المباني متلاصقة، موضحا أن السيارة تحتاج من 25 إلى 30 مترا من أجل الركن والمناورة لذا سيتم توفير جراجات بعدد وحدات العقار.

وأكد وزير الإسكان أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.

وأردف أن قيمة التعويضات للأهالي في منطقة سور مجرى العيون بلغت 2.6 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تعمل في 20 مجتمعا عمرانيا جديدا لخدمة المواطنين.

وأضاف أن قيمة الإنفاق على مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية خلال 6 أشهر وصل إلى 67 مليار جنيه.

واختتم: «الانتهاء من إنشاء أبراج العلمين 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن المجتمع العمراني المتكامل يشمل كل فئات المجتمع ولا توجد مدينة للأغنياء فقط».