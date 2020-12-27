شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استقبال نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم استقبال نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا، خلال أيام قليلة.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أنه بمجرد وصول النصف مليون جرعة ستعلن وزارة الصحة عن خطتها وجدول توزيع اللقاحات.
وأوضح أن هناك مفاوضات حالية مع شركات سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر، مضيفًا أن المتاح حاليًا هو جرعات لقاح سينوفارم.
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