شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف جهودها لمواجهة فيروس كورونا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة البيئة تقريرا مفصلا، الأحد، بشأن جهود وزارة البيئة للمشاركة في خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جاء فيه إصدار الدلائل الإرشاية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها بجانب تأهيل وبناء قدرات عدد 598 من العاملين ببعض المنشآت الصحية بمحافظات (الغربية- الشرقية – القاهرة) في مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية.

وقامت وزارة البيئة بتدشين موقع الكترونى لتدريب العاملين في مجال المخلفات عليه داخل المستشفيات، لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة لضمان الوصول لكافة التراكمات وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة للتخلص الآمن منها، بجانب تدشين موقع مماثل لإدخال البيانات الخاصة بالمخلفات البلدية.

وحرصت وزارة البيئة على تم التنسيق مع كل من وازرة التعليم العالى والبحث العلمى ووازرة الصحة، بشأن تعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستشفيات وقيام وازرة البيئة بالعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وادخال بياناتها على الموقع الإلكترونى.

وتم المرور على 2.129 منشـأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية على مسـتوى الجمهورية، والتأكيد على فصل المخلفات البلدية عن المخلفات الطبية لتقليل المخلفات والتخلص الآمن منها.

ورصدت وزارة البيئة بعض أحياء المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية بالقاهرة، متمثلة في أحياء المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج وذلك للتأكيد على رفع المخلفات أولاً بأول، حيث تم رصـد عدد 1.548 نقطة وتم التعامل معها.

وقامت وزارة البيئة بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه من موازنة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة، ما يقارب11 ألف عامل بالجهات الحكومية، والمجتمع المدني بمهمات الوقاية في إطار الاستجابة لجائحة كورونا وذلك بمحافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا) .

عقـدت وزارة البيئة ورش عمـل لتنفيـذ بعض النمـاذج التجريبية الخـاصــــة بتطبيق المســــئوليـة الممتـدة للمنتج بـالتعـاون مع بعض الشـركات الكبرى من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصـلبة، وهى سـياسـة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك .

ووزعت وزارة البيئة «التريسكيلات» الممنوحة لمحافظة أسيوط من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على الجمعيات الأهلية بمراكز المحافظة، حيث بلغ عدد مشـاريع الجمع الأولى المنفذة حالياً بمحافظة أسيوط عدد 60 مشروع موزعة على مراكز وقرى المحافظة المختلفة وبلغ عدد المشتركين إجمالي 30 ألف مشترك.