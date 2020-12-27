شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعلن عن خط ساخن للاستفسار والإبلاغ عن اشتباه الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تخصيص الخط الساخن ( 15541 ) والذى يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى واستفسارات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بهدف التيسير على المواطنين في الابلاغ عن أي حالات اشتباه للاصابة بالفيروس وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ قنا متابعته المستمرة لموقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والجهود المبذولة من كل القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لمواجهة هذه الجائحة، وكذا توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات المختلفة، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمغلقة وداخل وسائل النقل الجماعي، والمنشآت الحكومية والخاصة.