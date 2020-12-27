شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض مقدم إحلال سيارات «البيك أب» بالميكروباص في قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه جرى التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم إحلال سيارات البيك أب (الكبوت) بسيارات ميكروباص إلى 15% بدلا من 25%، بالإضافة إلى قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكارتة لمدة عام.
وأشار «الداودي» في بيان، الأحد، إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم جميع التسهيلات واقتناص أي فرصة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.
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