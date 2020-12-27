شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تقضي آخر يوم لـ«مدارس الأحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط مشاعر ممزوجة بالبهجة للاحتفال بالعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، ومشاعر الحزن والأسى لوقف جميع أنشطة الكنائس بالمنيا، جرت احتفالات أطفال مدارس الأحد فى الكنائس، فى وداع آخر «مدارس أحد»، واجتماعات قطاعات الإعدادى والثانوى والجامعة وتوقف كل خدمات الكنائس، لحين إشعار آخر، حيث بدأت الكنائس، الأحد، فى تنفيذ قرار الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، بتوقف جميع الخدمات، بدءًا من مدارس الأحد، مع إلغاء جميع اللقاءات والرحلات الخارجية، وخفض أعداد المشاركين فى الجنازات وصلوات «الثالث» للمتوفين، وإغلاق قاعات العزاء، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وفى كنيسة القديس الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة، عايشت «المصرى اليوم» آخر احتفالات وفعاليات رأس السنة ولقاء لأجل غير مسمى.

وقال الدكتور إميل رشدى، أمين عام خدمة مدارس الأحد بكنيسة الأنبا بيشوى: «كل الخدام بذلوا كل طاقاتهم للتجهيز لحفل رأس السنة لأطفال الكنيسة، وعَزَّ علينا أن نخبر الأطفال بأننا لن نستطيع مقابلتهم أو استقبالهم بالكنيسة، الأسبوع المقبل».

وفى فناء الكنيسة، وقفت طفلة تُدعى «جيسيكا» تملأ عينيها الدموع، قائلة: «مش عاوزة أروَّح عشان بيقولوا ان دى آخر مرة فى مدارس الأحد، وهنقعد تانى مش هنيجى الكنيسة».

واختتم الأسقف العام بيانه، قائلًا: «يُرجى التعاون مع الآباء الكهنة فى هذه التوجيهات حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات شد صرامة حفاظًا على أرواح الشعب والكهنة معًا، طالبين إلى الله أن يرفع عن العالم هذا الوباء».

فيما وقف الطفل أنطون ريمون يصلى بحرارة، قائلًا: «أرجوك يا رب عشان خاطر كل الأطفال مشِّى كورونا وخليه يختفى».

وقال الأنبا مكاريوس، فى بيان أصدرته مطرانية المنيا: «بعد ازدياد نسب الإصابة بـ(كورونا)، والقرارات التى أصدرتها الحكومة، وتلقِّى آراء الكثيرين من الآباء (القساوسة)، تَقرَّر استمرار صلوات الجنازات بالكنائس، بحضور 25 فردًا فقط».